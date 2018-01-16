Новости версия для печати В Орле совершено двойное убийство Следователи раскрыли его по «горячим следам».



15 января в квартире были обнаружены тела 24-летней местной жительницы и 22-летнего молодого человека с множественными ножевыми ранениями. Следователи установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 28-летний знакомый потерпевшей, который сознался в содеянном и дал признательные показания. Предварительно установлено, что 15 января 2018 года подозреваемый приехал к потерпевшей домой и хотел дождаться ее мужа, чтобы обсудить с ним рабочие вопросы. Женщина не желала, чтобы подозреваемый ожидал ее мужа в квартире и настойчиво предложила ему покинуть жилое помещение. Злоумышленник в ответ на просьбу женщины схватил кухонный нож и нанес ей множественные ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте. В этот момент в дверь позвонил знакомый семьи, который приехал отдать денежный долг. Подозреваемый открыл ему дверь и впустил в квартиру, после чего также нанес ему множественные ножевые ранения. Совершив двойное убийство, злоумышленник покинул место преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт Следственного комитета.





Орловское Информбюро

16 января 2018 года







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