Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Сто дней от приказа о назначении в орловский регион. Андрей Клычков ответил на самые острые вопросы журналистов.



- ПАТП скорее жив. В мэрии подготовили «дорожную карту» по выводу автопредприятия из кризиса.



- Из искры разгорелся магазин. Распространиться пламени в частном секторе – не дали.



- Голосуй за свой город. Жители Орла могут сами выбрать те места, которые будут преображаться.



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Вести-Орёл

16 января 2018 года







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