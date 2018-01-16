Новости версия для печати На Орловщине зафиксирован еще один случай бешенства Теперь – в Верховском районе.



Опасным вирусом заразилась лиса. И это уже шестой случай заболевания за две недели наступившего года. Для сравнения, в прошлом году за три первых месяца был зафиксирован всего один случай.





Татьяна Напольских

16 января 2018 года







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