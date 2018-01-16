Новости версия для печати МЧС: выходить на водоемы – опасно для жизни Наступившие морозы не могут быстро сформировать толстый лед.



Как сообщили сегодня в орловской службе спасения, средняя толщина льда на орловских водоемах – чуть больше трех сантиметров. К тому же падающий снег делает покров рыхлым и заметает промоины. Спасатели просят не сокращать дорогу по льду и не проверять его толщину. В этом году уже были зафиксированы случаи, когда люди проваливались в полыньи. К сожалению, всех спасти не удалось.





Татьяна Напольских

16 января 2018 года







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