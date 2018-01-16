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Концепцию развития Орловской области готовит региональное правительство

Она будет обсуждаться на общественных слушаниях с участием экспертного сообщества. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков.

На большую пресс-конференцию в областную администрацию пригласили представителей региональных и федеральных СМИ. Андрей Клычков подвел итоги первых ста дней работы на посту главы региона.

По его словам, есть позитивные тенденции в развитии промышленного сектора. Намечены планы по дальнейшему расширению господдержки промышленных предприятий с привлечением ресурсов Фонда развития промышленности и других механизмов.

Андрей Клычков: «В 2018 году планируется реализация ряда инвестиционных проектов. На сегодняшний день инвестиционный портфель составляет 30 проектов, которые уже находятся в максимальной стадии подготовки для реализации на территории области.

Мы обычно говорим, что должны искать инвестиции, должны искать новых инвесторов. Но, при этом, те предприятия, которые находятся на территории области, безусловно, нуждаются в поддержке, максимальном создании условий для их дальнейшего развития».

Ключевыми мерами по финансовой стабилизации в регионе, по словам Андрея Клычкова, стали выпуск и размещение государственных ценных бумаг Орловской области, и замещение коммерческих кредитов бюджетными.

Журналистов интересовала кадровая политика, развитие ЖКХ, образования, здравоохранения. Также речь шла о реконструкции и строительстве ряда важных объектов дорожного хозяйства и социальной сферы. На пресс-конференции говорилось и о подготовке к празднованию юбилея Ивана Сергеевича Тургенева. Всего за два часа общения с журналистами Андрей Клычков ответил почти на три десятка вопросов.


Максим Шилов
16 января 2018 года

 


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