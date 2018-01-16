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Рабочее совещание в мэрии Орла

Кто в ответе за мусор в самом центре Орла? Будет ли ПАТП-1 работать? Сколько дворов попадут в программу ремонта? Это лишь некоторые вопросы, которые волнуют жителей областного центра. Они прозвучали сегодня на рабочем совещании в мэрии.

Очередное рабочее совещание глава администрации города начал со слов поздравления представителей СМИ, которые 13 января отмечали свой профессиональный праздник. Ну, а затем перешли к насущным проблемам. Вечером, в Старый Новый год, в районе дома № 12 по улице Полесской произошел порыв водопровода. Ремонтные службы сработали оперативно, и уже на следующее утро проблема была решена.
Николай Галка, зам. начальника управления городского хозяйства администрации г. Орла: «Была обнаружена трещина в водоводе диаметром 150 мм. Данная течь была ликвидирована с помощью муфты».
Мусор в городе убирается не с завидным постоянством, это видно невооруженным взглядом. Особенно это стало заметно в период новогодних выходных, и особенно в центре города - на бульваре Победы.

Как пояснил начальник территориального управления по Советскому району Артем Левковский, такая ситуация сложилась из-за того, что контейнеры стоят на муниципальной территории, а мусор приносят те, кто платит деньги управляющей компании. Управляющая компания уверяет: этот участок - не под их контролем.
Артем Левковский, зам. главы администрации г. Орла начальник территориального управления по Советскому району: «Были проведены переговоры с этой управляющей компанией, им объяснили, что это мусор жителей, поэтому обязаны убирать они. Процесс проходил очень долго – в течение трех дней, но управляющая компания мусор убрала».
Мусор вывезли. Но будет ли это происходить впредь, жители не уверены.

Приятным моментом на рабочей встрече стала информация, о том, что у ПАТП №1 есть шансы вновь стать работающим предприятием.
Максим Диордиев, и.о. начальника УМИЗ администрации г. Орла: «Принято решение о сохранении данного предприятия, проведены рабочие встречи с депутатским корпусом, предварительно данное решение депутатами поддержано. Сейчас главная задача – вывести предприятие в кратчайшие сроки из процедуры банкротства».
«Дорожная карта» для этого уже разработана.

Разрабатывается и проектно-сметная документация по ремонту дворов в 2018 году. В программу вошли 75 дворовых территорий. Как сообщил начальник Управления капитального строительства Сергей Костиков, пока готово 40 смет. Завершить процесс планируют в конце января. Александр Муромский подчеркнул, что цифра 75 может увеличиться и надо быть к этому готовым.


Юлия Опанасюк
16 января 2018 года

 


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