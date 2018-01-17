Новости версия для печати Сегодня орловская госжилинспекция отчитается о результатах работы в минувшем году На пресс-конференции расскажут, за что налагались штрафы и во сколько обходятся нарушения.



Специалисты отмечают, что благодаря правоприменительной практике возросло количество штрафных санкций. К примеру, если в 2016 году было выписано штрафов на сумму 906 тыс. рублей, то в 2017-м уже на 6 000 000. Стоит заметить, что 4 тысячи из них уже выплачены в городскую казну.



Чаще всего административная ответственность накладывалась за нарушение в содержании общедомового имущества, за завышенные цены на обслуживание. Выявлялись и такие ситуации, когда управляющие компании дважды взимали плату за одну и ту же услугу.



Какие еще вопросы обсудят на пресс-конференции, мы расскажем в дневных выпусках программы «Вести-Орел».





Мария Семак

17 января 2018 года







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