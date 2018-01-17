Новости версия для печати В Ливнах планируют построить картодром и судомодельный канал Это часть программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Финансировать строительство будут из бюджетов всех уровней.



Так же предусмотрено строительство футбольного поля с искусственным покрытием, хоккейного корта и баскетбольной площадки. Согласно данным, представленным на сайте администрации Ливен, спортом занимаются свыше 15% горожан, в возрасте от трех лет. Отмечается, что активный образ жизни ведут пенсионеры. Если говорить о ливенском районе, то в нём работает 70 спортивных сооружений, но при этом имеется всего один стадион.





Мария Семак

17 января 2018 года







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