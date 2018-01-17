Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Детство по законам уголовного мира. За что ребенка поставили на колени?



- Один за всех. Андрей Клычков рассказал о личной ответственности за регион.



- Криминальные страсти молодого микрорайона. В «Зареченском» вновь двойное убийство.



- ПАТП-1 бросают спасательный круг. Город собрался реанимировать муниципальное предприятие.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

16 января 2018 года







На главную страницу





