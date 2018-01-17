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Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту избиения девочки в орловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних

Орел вновь попал в ленты федеральных новостей и, увы, не с лучшим информационным поводом. В популярном телеграмм-канале появилось видео с избиением 12-летней девочки в центре для несовершеннолетних в Орле. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют силовые ведомства и уполномоченный по правам ребенка в регионе.

12 летнюю девочку избили сверстницы. Инцидент произошел еще 9 января, но известно о нём стало только сейчас. История, произошедшая в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Орла, получила огласку не после жалобы пострадавшего ребенка. В Интернете появился ролик, который разместили в социальных сетях, предположительно, даже не сами обидчицы, а кто-то из их знакомых.
 
Донос. Именно он, предположительно, стал причиной издевательств. Старшие просто не простили ребёнку того, что она нажаловалась на них воспитателю. Действия обидчиц же теперь будут квалифицировать силовые органы, проверку уже инициировали в прокуратуре, УВД, и следственном комитете. 
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В следственные органы следственного комитета РФ по Орловской области поступили сообщения ряда средств массовой информации, в которых говорилось о факте нанесения побоев и иных противоправных действий в отношении малолетней девочки, содержащейся в одном из социальных учреждений города Орла, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – «халатность».
В данном социальном учреждении нет простых детей. Попадают сюда из семей трудных, социально опасных. Известно, что двум обидчицам было по 15, третьей 14 лет. По нашим данным, на реабилитации здесь они находились с декабря.
Ирина Гаврилина, и.о.руководителя Департамента социальной защиты населения: «Мы говорим о конкретных детях, и мы знаем, что у этих детей была непростая домашняя ситуация, то есть были сложные отношения с родителями, дети систематически не посещали школу. То есть, их поведение отчасти обусловлено теми условиями, в которых они проживали». 
Госпитализация пострадавшему ребенку не понадобилась. Но сейчас девочка находится в другом кризисном центре. Избивших ее воспитанниц поместили в центр временного содержания при УМВД. 
 
Сразу после случившегося, еще на прошлой неделе, в центре прошли проверки и двое воспитателей были уволены. 
 
Кроме того, свою проверку провела и прокуратура Орловской области. В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности сотрудников реабилитационного центра. По фактам выявленных нарушений прокуратурой области внесено представление. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры области.
Также стало известно, что выборочные проверки пройдут в ряде учреждений соцзащиты.
 





Вадим Багринцев
17 января 2018 года

 


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