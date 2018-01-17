Новости версия для печати Двойное убийство в Орле совершил молодой человек, которому не было и 30 лет Трагедия произошла в новом микрорайоне «Зареченский». Подозреваемый задержан правоохранителями «по горячим следам». Пока показания настолько странные, что вызывают у следователей больше вопросов. Что толкнуло его на кровавую расправу?



Благополучный двор, благополучный дом на бульваре Молодежи в Орле. С этой картиной совсем не вяжутся страшные подробности, которые уже известны следствию. И тем не менее, само место происшествия не оставляет иллюзий: здесь произошло страшное преступление. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Предварительно установлено, что 15 января 2018 года подозреваемый приехал к потерпевшей домой и хотел дождаться ее мужа, чтобы обсудить с ним рабочие вопросы. Женщина не желала, чтобы подозреваемый ожидал ее мужа в квартире и настойчиво предложила ему покинуть жилое помещение. Злоумышленник в ответ на просьбу женщины схватил кухонный нож и нанес ей множественные ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте. В этот момент в дверь позвонил знакомый семьи, который приехал отдать денежный долг. Подозреваемый открыл ему дверь и впустил в квартиру, после чего также нанес ему множественные ножевые ранения. Совершив двойное убийство, злоумышленник покинул место преступления». Первым на месте кровавой драмы оказался муж потерпевшей. Он и вызвал полицейских. Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Полицейские занялись розыском подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось установить, что к убийству может быть причастен гражданин 1989 года рождения, знакомый жертвы. Сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД и отдела уголовного розыска ОП №2 УМВД России по г. Орлу задержали его в ту же ночь». Больше всех случившимся были шокированы родственники погибших. Двоюродный брат убитой сумел сообщить о произошедшем немногое. Соседи характеризуют семью, где стряслась беда, только с положительной стороны.

Кровавая драма в доме № 5 всколыхнула этот спокойный и благополучный квартал. Сейчас люди всерьез задумываются о собственной безопасности. Тем более что в округе пока нет даже опорного пункта полиции.

Теперь то, что недавно казалось подозрительностью, у соседей считается разумной предусмотрительностью. Подозреваемого доставили к месту преступления для закрепления признательных показаний. Мы будем следить за ходом следствия.









Иван Суверин

17 января 2018 года







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