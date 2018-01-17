Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
17.01.2018
19:16:34
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Двойное убийство в Орле совершил молодой человек, которому не было и 30 лет

Трагедия произошла в новом микрорайоне «Зареченский». Подозреваемый задержан правоохранителями «по горячим следам». Пока показания настолько странные, что вызывают у следователей больше вопросов. Что толкнуло его на кровавую расправу?

Благополучный двор, благополучный дом на бульваре Молодежи в Орле. С этой картиной совсем не вяжутся страшные подробности, которые уже известны следствию. И тем не менее, само место происшествия не оставляет иллюзий: здесь произошло страшное преступление.
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Предварительно установлено, что 15 января 2018 года подозреваемый приехал к потерпевшей домой и хотел дождаться ее мужа, чтобы обсудить с ним рабочие вопросы. Женщина не желала, чтобы подозреваемый ожидал ее мужа в квартире и настойчиво предложила ему покинуть жилое помещение. Злоумышленник в ответ на просьбу женщины схватил кухонный нож и нанес ей множественные ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте. В этот момент в дверь позвонил знакомый семьи, который приехал отдать денежный долг. Подозреваемый открыл ему дверь и впустил в квартиру, после чего также нанес ему множественные ножевые ранения. Совершив двойное убийство, злоумышленник покинул место преступления».
Первым на месте кровавой драмы оказался муж потерпевшей. Он и вызвал полицейских.
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Полицейские занялись розыском подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось установить, что к убийству может быть причастен гражданин 1989 года рождения, знакомый жертвы. Сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД и отдела уголовного розыска ОП №2 УМВД России по г. Орлу задержали его в ту же ночь».
Больше всех случившимся были шокированы родственники погибших. Двоюродный брат убитой сумел сообщить о произошедшем немногое. Соседи характеризуют семью, где стряслась беда, только с положительной стороны.
 
Кровавая драма в доме № 5 всколыхнула этот спокойный и благополучный квартал. Сейчас люди всерьез задумываются о собственной безопасности. Тем более что в округе пока нет даже опорного пункта полиции.
 
Теперь то, что недавно казалось подозрительностью, у соседей считается разумной предусмотрительностью.
Подозреваемого доставили к месту преступления для закрепления признательных показаний. Мы будем следить за ходом следствия.





Иван Суверин
17 января 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта