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Сегодня в Орловском музее изобразительных искусств состоится презентация художественного проекта Заслуженного художника России Анатолия Костяникова

Проект предлагает зрителю ряд живописных произведений, в сочетании с документальными фотографиями. По мнению автора, это усилит глубину темы и создаст эффект прошлого в настоящем.

Помимо Великой Отечественной войны, автор вспомнил и о событиях 1812 года.

Анатолий Костяников, Заслуженный художник России: «Я посчитал, что портрет генерала Ермолова в векторе развития этой экспозиции будет совершенно уместным. Работал я над ним более шести лет, выезжал в Бородино».

Открытие выставки состоится сегодня, в 15 часов. Увидеть работы Анатолия Костяникова можно будет до 18 февраля.