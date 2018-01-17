Сегодня в Орловском музее изобразительных искусств состоится презентация художественного проекта Заслуженного художника России Анатолия Костяникова

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среда
17.01.2018
19:16:19
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Сегодня в Орловском музее изобразительных искусств состоится презентация художественного проекта Заслуженного художника России Анатолия КостяниковаЭто первое мероприятие 2018 года, приуроченное к 75-летию освобождения Орла от немецко-фашистких захватчиков.
Проект предлагает зрителю ряд живописных произведений, в сочетании с документальными фотографиями. По мнению автора, это усилит глубину темы и создаст эффект прошлого в настоящем.
Помимо Великой Отечественной войны, автор вспомнил и о событиях 1812 года.
Открытие выставки состоится сегодня, в 15 часов. Увидеть работы Анатолия Костяникова можно будет до 18 февраля.
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