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С первого января часть полномочий социальной службы перешла Фонду социального страхования

Там же оформляются и путевки на санаторно-курортное лечение для льготных категорий граждан и услуги по оплате проезда.

Никита Майоров, руководитель пресс-службы регионального отделения Фонда социального страхования РФ: «В связи с этим хотим сообщить, что подать заявление на предоставление услуг можно ближайшем офисе МФЦ либо в одном из двух клиентских центров Фонда социального страхования в городах Ливны и Орел. А также для удобства заявителей предусмотрена возможность предоставления заявлений и необходимых документов через Единый портал государственных услуг путем заполнения соответствующей интерактивной формы».

Более подробную консультацию можно получить по телефону 8(4862) 54 - 81 - 81.