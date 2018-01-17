С первого января часть полномочий социальной службы перешла Фонду социального страхования

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С первого января часть полномочий социальной службы перешла Фонду социального страхованияТеперь инвалидам и ветеранам за техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями необходимо обращаться именно в соцстрах.
Там же оформляются и путевки на санаторно-курортное лечение для льготных категорий граждан и услуги по оплате проезда.
Никита Майоров, руководитель пресс-службы регионального отделения Фонда социального страхования РФ: «В связи с этим хотим сообщить, что подать заявление на предоставление услуг можно ближайшем офисе МФЦ либо в одном из двух клиентских центров Фонда социального страхования в городах Ливны и Орел. А также для удобства заявителей предусмотрена возможность предоставления заявлений и необходимых документов через Единый портал государственных услуг путем заполнения соответствующей интерактивной формы».
Более подробную консультацию можно получить по телефону 8(4862) 54 - 81 - 81.