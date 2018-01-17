Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Дорожная трагедия. Инспекторы не исключают, что водитель мог заснуть за рулем. - На 6 млн. рублей штрафов - за год жилинспекция выявила больше трех тысяч нарушений. - Региональный этап всероссийской школьной олимпиады сегодня собрал юных физиков. - «И все-таки мы победили!». Анатолий Костяников сегодня презентует новый проект.

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Вести-Орёл

17 января 2018 года







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