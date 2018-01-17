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Сегодня в Следственном комитете РФ по Орловской области прошло расширенное заседание коллегии

Заседание приурочено ко дню образования СК России и подведению итогов работы за 2017 год.

В 2017 году следователи трудились почти на пределе возможностей - до девяти уголовных дел в месяц на каждого. Это и убийства, и самоубийства, и изнасилования, и тяжкий криминал. Как отметил руководитель СУ СК РФ по Орловской области Анатолий Щуров, слаженная работа следователей позволила добиться высокой раскрываемости преступлений.

Однако глава ведомства поставил подчиненным на вид и недостатки. Большой вал работы подчас сказывался на качестве следствия. Каждое пятое дело возвращалось в комитет на доследование. Особых усилий от следователей потребовали коррупционные дела.
Анатолий Щуров, руководитель СУ СК РФ по Орловской области: «Расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при строительстве медицинского центра областной больницы находится на особом контроле. Обвинение предъявлено одному из фигурантов – Дисману, ранее судимому, который совершил хищение бюджетных средств в размере более 136 миллионов рублей».
Так называемое дело орловского «Титаника» в СМИ освещалось довольно широко. Вот только главный фигурант ни признать вину, ни вернуть похищенное пока не спешит.
Илья Дисман, подозреваемый: «Те люди, которые деньги действительно украли, сделали все возможное, чтобы скрыть следы преступления и сделать меня ответственным».
Врио губернатора области, хоть и недавно в должности, в работу следователей уже вник и уже оценил ее по достоинству.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В 2017 году работа Следственного управления стала обоснованным и профессиональным ответом на все вызовы, стоящие перед нашим регионом. И совершенно правильно руководитель говорит о том, что зачастую результатом таких итогов становится и работа во внеурочное время, в ущерб своей семье – и за это им отдельные слова благодарности. От вклада Следственного комитета будет зависеть, насколько эффективно будут работать органы исполнительной власти и правоохранительная система в том числе».
За продуктивное взаимодействие следователей поблагодарил и главный полицейский области. Обсуждать конкретные дела и проблемы силовики и правоохранители начали уже в отсутствие журналистов.


Иван Суверин
17 января 2018 года

 


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