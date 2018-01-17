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Поездка в такси с риском для жизни?

Нередки случаи, когда и таксисты, и пассажиры «превышают полномочия». В декабре Роспотребнадзор составил топ жалоб и предложений по итогам «горячей линии».

Два года - за дебош в такси. Реальный срок получил орловец за свое неадекватное поведение. По материалам дела, мужчина несколько раз ударил ногой по машине перевозчика без видимых причин. Состояние опьянения и рецидив сыграли не на руку орловцу. На днях Советский районный суд вынес обвинительный приговор.

В январе прошлого года обычная поездка в такси для беременной женщины и ее сына обернулась побоями и больничной палатой. Не забыта и прогремевшая на всю страну история в Хабаровске, когда таксист умыл зелёнкой девушек, которые отказались оплачивать поездку. Видео с дорожным беспределом в Интернете – масса.

В братстве таксистов Игорь Горлов почти 10 лет. За баранкой - без малого четверть века. За километры, накатанные по Орлу, было всякое. Главное, говорит: «сглаживать углы».
Игорь Горлов, водитель такси: «И кидали на деньги, и суммы хорошие были. Как я всегда говорю, это маленькие нюансы нашей работы».
За нюансы в этой работе отвечает служба качества. Больше трех сотен заявок в месяц. Кто-то забыл вещи в машине, кому-то не выдали сдачу. Телефоны здесь не замолкают. Неадекватное поведение на дороге, недовольство водителя из серии «широко открываете дверь», «громко разговариваете»… До суда претензии стараются не доводить.
Вадим Карпухин, директор службы заказа такси: «Служба качества решает не просто обычные вопросы, но и помогает в сложных ситуациях обойтись без привлечения каких-либо инстанций».
Не каждый, кто с «шашечками» - таксист. У того, кто с законом дружит, должны быть ИП и разрешение. Если сомневаетесь, спрашивайте документы.

Поездка в такси – как лотерея, но чтобы не попасть впросак, можно проверить легальность водителя в режиме онлайн. Для этого доступно специальное мобильное приложение «Реестр такси». Чтобы определить, легален водитель или нет, нужно в одном из полей вбить госномер машины. Если водитель оказался вне закона, то в этом случае можно обращаться в профильный областной департамент для проведения проверки. Вообще же, из 13 тысяч разрешений, выданных в регионе, две тысячи аннулированы по решению суда. В последнее время и сами водители в легальные таксисты идут неохотно.
Алексей Васильев, заместитель руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «На 25-30% сократилось количество подаваемых документов для выдачи разрешений».
Количество нелегалов подсчитать трудно. Отсюда и жалобы. Два десятка звонков по услугам такси только в декабре поступило на горячую линию в Роспотребнадзор.
Александр Митюшин, заместитель начальника отдела по защите прав потребителя управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Люди жаловались на грубое обращение, на отсутствие детского кресла – при этом клиенты предупреждали заранее, что в машине поедет ребенок».
Создание службы социального такси – такие вопросы тоже поступали в Роспотребнадзор. Появится ли оно в Орле? Вопрос открыт. Потому как обязательства должны на себя взять либо органы госвласти, либо бизнес.


Надежда Невматулина
17 января 2018 года

 


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