|
|
Поездка в такси с риском для жизни?Нередки случаи, когда и таксисты, и пассажиры «превышают полномочия». В декабре Роспотребнадзор составил топ жалоб и предложений по итогам «горячей линии».
Два года - за дебош в такси. Реальный срок получил орловец за свое неадекватное поведение. По материалам дела, мужчина несколько раз ударил ногой по машине перевозчика без видимых причин. Состояние опьянения и рецидив сыграли не на руку орловцу. На днях Советский районный суд вынес обвинительный приговор.
В январе прошлого года обычная поездка в такси для беременной женщины и ее сына обернулась побоями и больничной палатой. Не забыта и прогремевшая на всю страну история в Хабаровске, когда таксист умыл зелёнкой девушек, которые отказались оплачивать поездку. Видео с дорожным беспределом в Интернете – масса.
В братстве таксистов Игорь Горлов почти 10 лет. За баранкой - без малого четверть века. За километры, накатанные по Орлу, было всякое. Главное, говорит: «сглаживать углы».
За нюансы в этой работе отвечает служба качества. Больше трех сотен заявок в месяц. Кто-то забыл вещи в машине, кому-то не выдали сдачу. Телефоны здесь не замолкают. Неадекватное поведение на дороге, недовольство водителя из серии «широко открываете дверь», «громко разговариваете»… До суда претензии стараются не доводить.
Игорь Горлов, водитель такси: «И кидали на деньги, и суммы хорошие были. Как я всегда говорю, это маленькие нюансы нашей работы».
Не каждый, кто с «шашечками» - таксист. У того, кто с законом дружит, должны быть ИП и разрешение. Если сомневаетесь, спрашивайте документы.
Вадим Карпухин, директор службы заказа такси: «Служба качества решает не просто обычные вопросы, но и помогает в сложных ситуациях обойтись без привлечения каких-либо инстанций».
Поездка в такси – как лотерея, но чтобы не попасть впросак, можно проверить легальность водителя в режиме онлайн. Для этого доступно специальное мобильное приложение «Реестр такси». Чтобы определить, легален водитель или нет, нужно в одном из полей вбить госномер машины. Если водитель оказался вне закона, то в этом случае можно обращаться в профильный областной департамент для проведения проверки. Вообще же, из 13 тысяч разрешений, выданных в регионе, две тысячи аннулированы по решению суда. В последнее время и сами водители в легальные таксисты идут неохотно.
Количество нелегалов подсчитать трудно. Отсюда и жалобы. Два десятка звонков по услугам такси только в декабре поступило на горячую линию в Роспотребнадзор.
Алексей Васильев, заместитель руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «На 25-30% сократилось количество подаваемых документов для выдачи разрешений».
Создание службы социального такси – такие вопросы тоже поступали в Роспотребнадзор. Появится ли оно в Орле? Вопрос открыт. Потому как обязательства должны на себя взять либо органы госвласти, либо бизнес.
Александр Митюшин, заместитель начальника отдела по защите прав потребителя управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Люди жаловались на грубое обращение, на отсутствие детского кресла – при этом клиенты предупреждали заранее, что в машине поедет ребенок».