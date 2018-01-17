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Жилинспекция за год выявила более трех тысяч нарушений

Сегодня орловская госжилинспекция отчиталась о результатах работы в минувшем году.

В целом, как отметили на пресс-конференции, инспекция за отчётный период отработала «ударно». Оформлено штрафов более чем на 6 миллионов рублей. При том, что в 2016 году данная сумма не дотянула и до миллиона.
Анатолий Гаращенко, начальник Управления государственной жилищной инспекции Орловской области: «Динамика наложения административных штрафов показала свой рост до середины года. Потом УК поняли, что им лучше качественно выполнить требования жилищной инспекции, нежели заплатить штраф».
Работают в жилинспекции не только над увеличением поступлений в городскую казну, но и пытаются расширить общепринятые понятия, где-то даже меняя менталитет горожан. Сейчас надо понимать, что не только мой дом – моя крепость, но и придомовая территория.
Анатолий Гаращенко, начальник Управления государственной жилищной инспекции Орловской области: «Если территория будет отмежевана, и в кадастре она будет числиться за этим домом, то жители на собрании могут принять решение, например, об увеличении парковочных мест, об установке каких-нибудь спортивных площадок, детских площадок».
Капитальный ремонт! Настоящий поток жалоб вылился на инспекцию по данной проблеме. Среди нарушений встречались и просто вопиющие, когда, например, происходила подмена материалов. Но за всем не уследишь, признаётся руководитель. Не всегда компетенция позволяет, да и штат невелик. На каждого инспектора приходится от 10 до 12 объектов. И на помощь должны, казалось бы, прийти компании, которые осуществляют строительной контроль. Но…
Анатолий Гаращенко, начальник Управления государственной жилищной инспекции Орловской области: «Фонд капремонта проводит аукционы по определению компаний, которые будут проводить стройконтроль, но компании, которые выигрывают либо самоустраняются, либо просто, скажем так, «отбывают номер».
Но, заглядывая немного вперед, было отмечено, что подобная ситуация должна измениться в ближайшее время. Саму процедуру определения компании, которая будет производить стройконтроль, должны пересмотреть.


Вадим Багринцев
17 января 2018 года

 


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