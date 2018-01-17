В музее Грановского начала свою работу выставка художника-керамиста Жанны Травинской

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среда
17.01.2018
19:16:37
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В музее Грановского начала свою работу выставка художника-керамиста Жанны ТравинскойНо на этот раз зрители увидели живописные работы знаменитой мастерицы. Автор посвятила выставку юбилею Иван Сергеевича Тургенева, который Орловщина будет отмечать уже этой осенью.
«Тургеневская мелодия в графике» - так назвала художница ряд работ, который и представила на презентации выставки. Это впечатляющие образы Спасского, дома Тургенева, природы и, конечно, Полины Виардо. Но особенно понравился зрителям портрет нашей современницы, в которой, как отметила директор ОГЛМ И.С. Тургенева Вера Ефремова, «столько тургеневского, столько русского, и столько вообще жизни».
Жанна Травинская одна из самых известных творческих людей в Орле. Несмотря на возраст, продолжает активно работать. Многие ее произведения хранятся в разных музеях страны. Большое количество работа она передала в дар и орловским музеям.
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