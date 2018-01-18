Новости версия для печати Сегодня в Орле соберутся лучшие спортсмены по стрельбе из лука со всей страны В нашем городе стартует Чемпионат России.



Первые соревнования начнутся в 10 часов утра, официальное открытие назначено на час дня.



Победителей будут определять и в личном, и в командном зачете. Участие принимают 319 лучников из 36 регионов.



Соревнования продлятся три дня, церемония награждения победителей состоится 20 января. На следующий день же день начнется официальная пристрелка участников Первенства России





Мария Семак

18 января 2018 года







На главную страницу





