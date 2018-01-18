Сегодня в Орле соберутся лучшие спортсмены по стрельбе из лука со всей страны

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четверг
18.01.2018
20:25:11
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Сегодня в Орле соберутся лучшие спортсмены по стрельбе из лука со всей страныВ нашем городе стартует Чемпионат России.
Первые соревнования начнутся в 10 часов утра, официальное открытие назначено на час дня.
Победителей будут определять и в личном, и в командном зачете. Участие принимают 319 лучников из 36 регионов.
Соревнования продлятся три дня, церемония награждения победителей состоится 20 января. На следующий день же день начнется официальная пристрелка участников Первенства России
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