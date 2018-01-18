Дни районов и городов области на ледовом катке, установленном на центральной площади города Орла, будут проходить по выходным дням

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четверг
18.01.2018
20:26:16
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Дни районов и городов области на ледовом катке, установленном на центральной площади города Орла, будут проходить по выходным днямГлава региона принял решение о переносе дней муниципальных образований на ледовом катке на выходные, чтобы большее число орловцев имели возможность стать участниками праздничных программ муниципалитетов.
До конца февраля с 10 до 16 часов на площади Ленина орловцев будут радовать своим творчеством учреждения культуры и коллективы районов области. Также можно будет приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей, сообщает информационный портал Орловской области.
В ближайшую субботу, 20 января, пройдет День Колпнянского и Залегощенского районов. В воскресенье, 21 января, орловцев приглашают на День Глазуновского и Урицкого районов.
27 января на площади Ленина можно будет посетить День Корсаковского и Краснозоренского районов.
28 января – День Кромского и Малоархангельского районов.
3 февраля покажут свои праздничные программы Новосильский и Ливенский район, 4 февраля - города Мценск и Ливны.
10 февраля будет проходить День Шаблыкинского и Хотынецкого районов.
11 февраля – Троснянского и Верховского районов.
17 февраля состоится День Сосковского и Свердловского районов.
18 февраля с 11.00 до 14.00 горожан приглашают на праздничную программу «Масленичный каравай», которую представит город Орел.
24 февраля можно будет стать участником мероприятий Дня Дмитровского и Покровского районов.
25 февраля состоится День Знаменского и Новодеревеньковского районов.
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