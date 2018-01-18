Новости версия для печати Дни районов и городов области на ледовом катке, установленном на центральной площади города Орла, будут проходить по выходным дням Глава региона принял решение о переносе дней муниципальных образований на ледовом катке на выходные, чтобы большее число орловцев имели возможность стать участниками праздничных программ муниципалитетов.



До конца февраля с 10 до 16 часов на площади Ленина орловцев будут радовать своим творчеством учреждения культуры и коллективы районов области. Также можно будет приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей, сообщает информационный портал Орловской области.



В ближайшую субботу, 20 января, пройдет День Колпнянского и Залегощенского районов. В воскресенье, 21 января, орловцев приглашают на День Глазуновского и Урицкого районов.



27 января на площади Ленина можно будет посетить День Корсаковского и Краснозоренского районов.



28 января – День Кромского и Малоархангельского районов.



3 февраля покажут свои праздничные программы Новосильский и Ливенский район, 4 февраля - города Мценск и Ливны.



10 февраля будет проходить День Шаблыкинского и Хотынецкого районов.



11 февраля – Троснянского и Верховского районов.



17 февраля состоится День Сосковского и Свердловского районов.



18 февраля с 11.00 до 14.00 горожан приглашают на праздничную программу «Масленичный каравай», которую представит город Орел.



24 февраля можно будет стать участником мероприятий Дня Дмитровского и Покровского районов.



25 февраля состоится День Знаменского и Новодеревеньковского районов.





Орловское Информбюро

18 января 2018 года







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