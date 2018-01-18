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четверг
18.01.2018
20:25:48
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Орел присоединится к эко-марафону «Сдай макулатуру - спаси дерево!»Всероссийская акция продлится с 24 января по 22 февраля. Активным участникам и победителям эко-марафона вручат премии, благодарности и ценные призы.
К участию в эко-марафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!» приглашаются учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения города Орла.
Для того чтобы присоединиться к акции, необходимо собрать более 300 кг макулатуры и оставить заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф. Из Орла вывоз собранных материалов будет осуществляться 14, 15 и 16 февраля.
Объем сданной макулатуры определит размер денежной премии.
Как сообщает сайт городской администрации Орла, по итогам акции будет составлен «зеленый рейтинг» области.
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