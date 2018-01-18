Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Неудобства под ключ. Жители новых домов в Плещеево просят о помощи.



- Вам с шашечками или чтобы ехало? Что орловцам не нравится в такси?



- Украл – в тюрьму. Главный следователь обещал.



- В каждом регионе своя «Иордань». В Орле готовятся к Крещению.



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Вести-Орёл

17 января 2018 года







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