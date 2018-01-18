Новости версия для печати У жителей новостройки в районе Плещеево нет нормальной питьевой воды Управляющая компания и администрация района разводят руками. Дом - на гарантии. Проблему под контроль взял Облсовет.



Как рассказали жители, вода идет «черная, желтая, с песком, илом». Проблемы с водой у жителей дома по улице Луговой в селе Плещеево начались практически сразу после его сдачи. По проекту вместо центрального водоснабжения здесь предусмотрена индивидуальная скважина с водонапорной башней. Только компания застройщик, у которого она стоит на балансе, находится в состоянии банкротства. В итоге жители остались без питьевой воды. Роспотребнадзор проверил качество воды и признал его неудовлетворительным. На управляющую компанию наложили штраф, но ситуацию это не исправило. Ольга Филатова, ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Все вопросы о качестве воды, об исполнении санитарных правил будут решаться в судебном порядке, и все материалы на данный момент ушли в суд». Управляющая компания разводит руками. Хозяину скважины, а это компания-застройщик «УютСтрой», не раз направлялись письма - и не только по водоснабжению, но и по другим недоделкам в новостройке. Светлана Михневич, генеральный директор управляющей компании: «О том, что у них фановая канализация должна по проекту выходить на полметра на крыше дома, а не заканчиваться на пятом этаже, неоднократно письма написаны были, есть подтверждение отправки этих писем. О том, что отслаивается плитка, которую они только что положили и гарантию несет производитель работ в течение гарантийного срока, тоже не раз писалось. О том, что они не повесили отопительные приборы – тоже было написано неоднократно. Но в связи с тем, что господин Зайцев вообще с нами на связь не выходил, мы вообще его в глаза не видели, с нами общалась, в основном, Ольга Станиславовна Караваева, но последние три месяца она вообще прекратила с нами общение». Со своими проблемами жители обращались во все инстанции, дошли до администрации области. Облсовет взял вопрос на контроль. Конкретного решения проблема пока не нашла. Дом находится на гарантии, застройщик - банкрот, имущества у него нет. Чиновники в раздумьях. Жилинспекция пообещала разобраться и принять меры, а жители запасаются баклажками и готовятся к долгим походам за чистой водой.





Оксана Гранн

18 января 2018 года







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