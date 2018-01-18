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В Орле подготовили купель к Крещенской ночи

Желающих духовно очиститься в этом году будет ждать теплый прием и безопасность. Основным местом купания в Орле станет купель возле лодочной спасательной станции.

Безопасность превыше всего: к ней отнеслись с большой ответственностью. Конструкция купели соответствует всем требованиям. На ее оборудование ушло больше 3 часов. Подготовить прорубь было сложнее всего. Лед еще слишком тонкий.
Елена Переверзева, врио начальника отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах: «В этом году в связи с аномально теплой погодой ледостав задержался. Сейчас на прудах и озерах толщина льда составляет где-то от четырех до восьми сантиметров. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах МЧС призывает проводить крещенские купания в специально оборудованных местах».
Главная купель города Орла оборудована рядом с лодочной спасательной станцией. Купель «начнет работу» 18 января с 18 до 24 часов. Рядом будут смонтированы палатки для переодевания людей. Прежде чем люди начнут окунаться в воду, иордань осветят. Считается, что только после этого крещенская вода обретет особые свойства. Великое водосвятие в Крещенский сочельник проводят и в православных храмах.
Игорь Чистюхин, протоиерей, священник Богоявленского храма г. Орла: «Для нас это особое событие. И каждый русский человек любит в Крещенский день набирать воду. С этим обычаем, которое имеет благодатное значение для жизни каждого христианина, связано еще и много суеверий. Но Крещенская вода дается нам, чтобы мы в течение всего года укрепляли свои душевные и телесные силы, потребляя ее утром натощак с большим благоговением».
В Орловской области будет оборудовано 33 купели, дежурство будут нести 265 человек – медики, спасатели, полиция, выведут 21 единицу техники.
 



Всеволод Трифонов
18 января 2018 года

 


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