Новости версия для печати В уборке Орла задействовано 39 единиц техники Сегодня на улицах города работают 11 комбинированных дорожных машин, 9 самосвалов, 6 тракторов с щеткой, 4 фронтальных погрузчика, по одному бульдозеру и трактору с щеткой и другая техника.



79 человек вручную убирают мосты и путепроводы, очищают от снега дорожки и тротуары, скверы и остановки, сообщает сайт городской администрации. Минувшей ночью посыпка и разметание снега велись на 93 улицах и пяти мостах. Еще на 21 объекте производилось подметание тротуаров. Израсходовано 200 тонн песко-соляной смеси. Механизированная уборка в первую очередь ведется на тех улицах, где проходят маршруты общественного транспорта и наиболее интенсивное движение автомобилей, а также мосты, тротуары и пешеходные зоны, а затем второстепенные дороги и дороги частного сектора. Работы по содержанию улично-дорожной сети осуществляет муниципальное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».





Орловское Информбюро

18 января 2018 года







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