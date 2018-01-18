В уборке Орла задействовано 39 единиц техники

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четверг
18.01.2018
20:26:06
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В уборке Орла задействовано 39 единиц техникиСегодня на улицах города работают 11 комбинированных дорожных машин, 9 самосвалов, 6 тракторов с щеткой, 4 фронтальных погрузчика, по одному бульдозеру и трактору с щеткой и другая техника.
79 человек вручную убирают мосты и путепроводы, очищают от снега дорожки и тротуары, скверы и остановки, сообщает сайт городской администрации.
Минувшей ночью посыпка и разметание снега велись на 93 улицах и пяти мостах. Еще на 21 объекте производилось подметание тротуаров. Израсходовано 200 тонн песко-соляной смеси.
Механизированная уборка в первую очередь ведется на тех улицах, где проходят маршруты общественного транспорта и наиболее интенсивное движение автомобилей, а также мосты, тротуары и пешеходные зоны, а затем второстепенные дороги и дороги частного сектора.
Работы по содержанию улично-дорожной сети осуществляет муниципальное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».
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