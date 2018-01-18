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Минувшим вечером в поселке Куликовский Орловского района в частном домовладении загорелась баня

Возгорание произошло в чердачной части отдельно стоящей бани. В это время там находился человек. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Однако большого труда пожарным стоило отстоять саму баню и стоящие к ней почти вплотную постройки. Осложнял действие пожарных порывистый ветер. Возникла угроза для жилых строений.

В итоге распространения огня по подворью и за его пределы удалось не допустить. Чтобы справиться с пожаром, шутят огнеборцы, пришлось принимать баню «по-черному» - среди раскаленных стен, в клубах едкого дыма, пара и водяной взвеси.

Версию возгорания из-за неисправности печи либо дымохода дознаватели рассматривают как одну из возможных. Ущерб, нанесенный пожаром, еще предстоит подсчитать.