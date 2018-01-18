Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- По маршрутам общественного транспорта. Сегодня в Орле дороги расчищает 39 единиц спецтехники. - В шаге от беды. В горящей бане находился человек. - Дом со всеми неудобствами. Как 80-летний орловец коротает век в муниципальном жилье? - Память народа. Анатолий Костяников презентовал проект, дополнить который сможет каждый.

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Вести-Орёл

18 января 2018 года







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