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Профессионализм «Спецавтобазы» сегодня проверила погода

В полдень четверга высота снежного покрова в Орле достигла шести сантиметров. Но то, что предприятие переживает второе рождение, орловские автолюбители утром не заметили. Многие из них сегодня опоздали на работу из-за несвоевременной уборки снега.

На предприятии же говорят: техника вышла еще ночью. В первой половине дня на линии работали уже 12 КДМ.

Еще осенью предприятие было без пяти минут банкротом. А сегодня работает на контракте, который выиграло с 1 января на 4 месяца. Сумма контракта - 110 млн рублей, сообщил директор «Спецавтобазы» Павел Плахов.

Собственный контракт позволил вздохнуть с облегчением, признаются и рабочие. Долги по зарплате сейчас почти погашены.

В ремонтной службе работа всегда найдется. Вышедшие из строя КДМы слесари любовно называют «больными». Срок службы каждой машины – 12 лет, а при круглосуточной нагрузке – вдвое меньше. Многие из них уже отработали несколько сроков.
Вячеслав Музалевский, начальник производства МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «Финансирование задерживается у нас. Нужны запасные части, резина, аккумуляторы. Для выезда подвижного состава нужны необходимые материалы».
Нужны и деньги. 68 млн рублей – кредиторская задолжность коммунального предприятия.
Судьбе МУПа на профильном комитете Горсовета – внимание особое. Сегодня «Спецавтобаза» заявилась сразу в нескольких конкурсах и выиграла контракты на содержание скверов, парков, кладбищ, набережных. Наработать портфель заказов, чтобы выйти на прибыль - такую задачу поставил перед МУПом город. В идеале к маю «Спецавтобаза» должна выйти в плюс. Планка - 2 млн рублей.

Что же касается зимней уборки, на предприятии говорят: есть нормативы. Улицы должны расчищаться спустя минимум 3,5 часа после окончания снегопада. А потому просят не судить слишком строго. Работали и при снегопаде, а он продолжался почти весь день.

 



Надежда Невматулина
18 января 2018 года

 


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