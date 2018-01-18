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Андрей Клычков: «Если бизнес будет соответствовать, власти окажут всяческую поддержку»

Инвестиции и новые технологии, рабочие места и высокий уровень заработной платы – именно этим критериям должен соответствовать бизнес, чтобы получить поддержку областной власти. Сегодня глава региона Андрей Клычков посетил два предприятия. Одно из них только готовится начать выпуск нового вида продукции, другое делает это уже два десятка лет.

В Орловской области началась реализация нового инвестиционного проекта. Планируется открытие завода по производству ПВХ-напольных покрытий. Сегодня будущее предприятие посетил врио губернатора региона Андрей Клычков. Сейчас там полным ходом идут подготовительные работы. Но уже в конце года заработает линия по выпуску линолеума и плитки ПВХ. Стартовый объем инвестиций почти 2,5 млрд рублей. 200 новых рабочих мест. Средняя зарплата - почти 30 тысяч. В России это первое производство изделий ПВХ такого уровня. У компании есть еще три завода, но все она расположены в дальнем зарубежье.

Глава региона посетил сегодня и флагман орловской промышленности - завод по производству керамической плитки. 20 лет назад он начинал с выпуска всего полутора миллионов квадратных метров в год, сегодня с его конвейеров уходит уже почти 30 миллионов. Недавно здесь начато производство керамогранита.

Предприятие находится в постоянном развитии. Осваивается выпуск новой продукции по самым современным технологиям.
Игорь Ашихмин, заместитель генерального директора предприятия: «В прошлом году мы проинвестировали 2,5 млрд. рублей в предприятие, на этот год мы запланировали 2 млрд. рублей в инвестиционную программу».
Расширение производства позволяет не только наращивать объемы, но и дает новые рабочие места. Сегодня на предприятии трудится уже почти 2 тысячи человек, средняя заработная плата - 40 тысяч рублей.

Андрей Клычков познакомился не только с уже отлаженным производственным процессом и видами продукции, но и оценил перспективы совершенно нового направления. Это производственная линия по выпуску керамической плитки больших форматов. Сейчас полным ходом идет ее строительство.
Андрей Клычков, врио губернатора и председателя правительства Орловской области: «Мы ввели практику прямых встреч с бизнесом, и сейчас корректируем региональное законодательство, учитываем особенности федеральных изменений для того, чтобы сохранить высокий уровень заработной платы для рабочих мест и дать возможность развиваться».
Умберто Маффиа, генеральный директор предприятия: «Предприятию уже 20 лет, и, если меня не подводит память, не было ни одного «спокойного» года – каждый год новые инвестиции, каждый год – развитие. Безусловно, это важный и довольно позитивный момент».
На сегодняшний день завод «Керама Марацци» самый крупный не только в России, но и в Европе. Здесь применяются все технологии, которые только существуют в производстве керамической плитки. Область крайне заинтересована в таких промышленных инвесторах, которые дают позитивный импульс всей региональной экономике.




Оксана Гранн
18 января 2018 года

 


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