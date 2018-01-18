Новости версия для печати Андрей Клычков поддержал целый ряд инициатив регионального отделения Общероссийского Народного фронта Предложения «фронтовики» высказали в ходе очередной встречи в администрации Орловской области.



Среди ключевых предложении реготделения ОНФ, Андрей Клычков выделил: обеспечение большей прозрачности при проведении публичных слушаний в градостроительной сфере, повышение эффективности общественного контроля за качеством капитального ремонта, решение актуальных вопросов защиты окружающей среды и многое другое.

Валерий Савин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «У нас есть уникальная балка Непрец, она является ботаническим памятником, природным резерватом редких реликтовых растений, занесенных в Красную книгу. Протяженность балки около восьми километров, площадь около трехсот гектаров, однако особо охраняемой территорией из этого состава является только шесть гектаров. Мы сформулировали предложение включить всю балку в состав лесопаркового зеленого пояса». Члены регионального штаба ОНФ озвучили ряд предложений по созданию «зеленого щита» вокруг Орла, обеспечения комфортной городской среды, поддержки многодетных семей, сохранности объектов культурного наследия.

Андрей Клычков, врио губернатора и председателя правительства Орловской области: «Важно, что вы не просто указываете на проблемные места, но и генерируете идеи и пути их решения. Я являюсь абсолютным сторонником тех идей, которые озвучивает председатель Народного фронта, в частности – больше публичности и открытости общественных слушаний в сфере градостроительной политики, и на прошедшей пресс-конференции мы эту темы также затрагивали. Я думаю, что все вопросы, которые связаны с развитием градостроительства, должны проходить экспертное и общественное обсуждение, и после этого приниматься решения».

Все озвученные представителями регионального отделения Общероссийского Народного фронта проблемы и пожелания были взяты на административный контроль.





Оксана Гранн

18 января 2018 года







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