Видео версия для печати В Орле проходит Чемпионат России по стрельбе из лука К нам съехались более трехсот лучших спортсменов. Результаты этого турнира очень важны. Именно в Орле будет сформирована сборная команда страны для участия в Чемпионате мира. Сегодня состоялось торжественное открытие национального турнира.



Чемпионат России по стрельбе из лука на Орловской земле – мероприятие традиционное и проходит здесь уже 20 лет. Принять участие в соревнованиях приехали спортсмены из 36 регионов нашей страны. Сегодня им предстоял стартовый круг Чемпионата.



Чемпионат дает возможность спортсменам выполнить программу мастеров спорта России. Старший тренер сборной России подчеркивает, что в этот спорт приходят подростки. Сила и ум – здесь в приоритете. Отрадно заметить, что сейчас стрельба из лука набирает обороты.

Станислав Забродский, старший тренер сборной команды России по стрельбе из лука: «Раньше на соревнования приезжали порядка ста человек, то сейчас на международных соревнованиях у нас было 370 человек, на Кубке России было больше 300 человек, а на предстоящем Первенстве России будет больше 500 человек, то есть, спорт на подъеме, молодежь прорывается, выигрывает у взрослых. Все это способствует росту результата и тому, что мы привозим медали с международных соревнований». Именно эти соревнования являются отборочными для формирования сборной команды России для участия в Чемпионате мира, который пройдет в США в феврале.



Сегодня участников соревнований поздравил глава региона Андрей Клычков. Он отметил, что Орел уже не первый раз принимает соревнования такого высокого уровня. Этот факт является признанием достижений орловских лучников.

Организаторы постарались сделать всё, чтобы ничто не мешало спортсменам показать мастерство и подарить болельщикам яркое спортивное зрелище.



Андрей Клычков написал в поздравлении: «Знайте, что мы гордимся вашими успехами и очень хотим, чтобы у России было как можно больше спортивных побед. Они укрепляют патриотизм и силу духа нашего народа». Пожеланиями сделать шаг к новым вершинам – закончил глава региона свое поздравление.









Юлия Опанасюк

18 января 2018 года







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