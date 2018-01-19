Городские территории закрепят за должностными лицами

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пятница
19.01.2018
8:44:24
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Городские территории закрепят за должностными лицамиПарки, скверы, дороги и проезды, места общего пользования – за их состояние будут отвечать должностные лица администрации и муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
Как пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка, эта работа уже проводится. Скверы и парки, находящие в титульном списке, уже распределены между сотрудниками управления. За улицы областного центра будут отвечать работники территориальных управлений по районам. Кроме этого, сейчас составляется перечень территорий, которые не вошли в титульный список, для определения площади и средств, необходимых для их содержания.
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