Новости версия для печати Сегодня православные христиане отмечают Богоявление Господне или – Крещение Это один из самых важных праздников для верующих.



По традиции, православные христиане в этот день запасаются святой водой. Чин водоосвящения начался еще вчера, продолжится сегодня, и установлен он в память о Крещении Христа.



По преданию, в момент крещения Иисуса Христа с неба сошел Дух Святой в обличии голубя. Это и был момент Богоявления. Для орловского Богоявленского храма этот праздник является Престольным, и именно в нем сегодня состоится архиерейская служба, которая начнется в 9 утра.





Мария Семак

19 января 2018 года







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