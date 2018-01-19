Сегодня на Ледовой арене Орла пройдут очередные хоккейные баталии

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пятница
19.01.2018
21:04:34
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Сегодня на Ледовой арене Орла пройдут очередные хоккейные баталииСтартует 10-й тур Ночной лиги.
Матч начнется в 21 час, встреча состоится между командами «Модуль» и «Сламс». Прийти и поболеть за спортсменов могут все желающие - вход свободный.
Напомним, что НХЛ – самые важные соревнования среди любителей. Участие в них принимают все регионы страны – в этом году за право попасть в финал борются 900 команд. Завершающий этап, по традиции, пройдет в Сочи.
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