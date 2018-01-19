Новости версия для печати Андрей Клычков провел личный прием граждан Жители области обращаются к главе региона «как в последнюю инстанцию».



Приемы проходят в «расширенном формате». Присутствуют главы муниципалитетов, правительства области, различных структур - для того, чтобы на месте разобрать проблему. Большинство поднятых вопросов касалось улучшения жилищных условий, также говорили о сельской дороге и земельном налоге. На личном приеме были жители Орла, Мценска и Орловского района.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области







Татьяна Напольских

19 января 2018 года







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