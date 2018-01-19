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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 31 ДТП

18 января в поселке Глазуновка в 07:45 водитель, управляя а/м ВАЗ-21150, допустил наезд на пенсионерку 1932 года рождения, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, и была госпитализирована в Глазуновскую ЦРБ.

18 января в 19:35 водитель 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял а/м «ЛАДА ЛАРГУС», на улице Раздольной при повороте налево допустил столкновение с а/м «ХЕНДАЙ», который двигался во встречном направлении. При ДТП пассажиру а/м «ХЕНДАЙ» (женщине 1959 г.р.) были причинены телесные повреждения. С места ДТП она была доставлена в БСМП им. Семашко.

18 января в 20:00 водитель, управляя а/м «Иран KHODRO SAMAND,» двигался по автодороге Орел-Знаменское и в районе 6 километра допустил опрокидывание в правый кювет. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир автомобиля, женщина 1996 года рождения, которая в 21:48 обратилась за медицинской помощью в БСМП им. Семашко. После осмотра врачом отпущена.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области.

