Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
19.01.2018
21:05:33
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 31 ДТП

Из них три ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения, погибших нет.

18 января в поселке Глазуновка в 07:45 водитель, управляя а/м ВАЗ-21150, допустил наезд на пенсионерку 1932 года рождения, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, и была госпитализирована в Глазуновскую ЦРБ. 
 
18 января в 19:35 водитель 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял а/м «ЛАДА ЛАРГУС», на улице Раздольной при повороте налево допустил столкновение с а/м «ХЕНДАЙ», который двигался во встречном направлении. При ДТП пассажиру а/м «ХЕНДАЙ» (женщине 1959 г.р.) были причинены телесные повреждения. С места ДТП она была доставлена в БСМП им. Семашко. 
 
18 января в 20:00 водитель, управляя а/м «Иран KHODRO SAMAND,» двигался по автодороге Орел-Знаменское и в районе 6 километра допустил опрокидывание в правый кювет. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир автомобиля, женщина 1996 года рождения, которая в 21:48 обратилась за медицинской помощью в БСМП им. Семашко. После осмотра врачом отпущена.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области.



Орловское Информбюро
19 января 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта