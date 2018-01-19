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Задержан бывший генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго»

Следственным комитетом РФ по Орловской области задержан бывший генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» Владимир Дорофеев.

Владимир Дорофеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
 
Уголовное дело в отношении Дорофеева возбуждено в декабре 2017 года.
 
Как сообщает сайт Следственного комитета, подозреваемый, занимая должность генерального директора «Орелгортеплоэнерго» - акционерного общества, в котором 100% акций принадлежит Департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области, с декабря 2015 года по июнь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, под видом осуществления законной хозяйственной деятельности, заключил договоры процентного займа, в том числе с фирмами-однодневками, после чего с расчетных счетов АО «Орелгортеплоэнерго» на расчетные счета данных сомнительных организаций были перечислены денежные средства на общую сумму более 139 миллионов рублей. 
 
До настоящего времени займы акционерному обществу не возвращены, чем причинен имущественный ущерб «Орелгортеплоэнерго» и администрации Орловской области.
 
Расследование уголовного дела продолжается. Следствием также отрабатывается деятельность Дорофеева, направленная на совершение других преступлений.



Орловское Информбюро
19 января 2018 года

 


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