Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Один раз в год вся вода становится святой. 3500 жителей региона уже проверили это на себе. - Кульбиты ремонта школы акробатики. Сложности позади. Началась приемка. - Умники и умницы Орловской области сегодня состязались в практической части школьной Олимпиады по физике.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

19 января 2018 года







На главную страницу





