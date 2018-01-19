Спортшкола №3 готовится к открытию

|
|
Спортшкола №3 готовится к открытиюВ мае 2015 года в СДЮШОР №3 начался долгожданный капитальный ремонт. Только его последствия печальные – грубейшие нарушения в технике безопасности приводят к пожару: спортзал выгорел полностью, административные помещения удалось спасти, директор в реанимации, правоохранительные органы начинают проверку. Сейчас уже все позади. В восстановленной школе идет приемка.
Капитальный ремонт, пожар и полная реконструкция! В СДЮШОР на Герцена почти три года не проходили тренировки. Занятия в арендуемых помещениях не пошли на пользу спортивней гимнастике и акробатике. Многие ребята не выдержали и сошли с дистанции. Условия не позволяли оттачивать элементы в полную силу, но, даже несмотря на это, в школе есть призеры Всероссийских соревнований и Первенства России. По словам тренера, у всех уже чемоданное настроение.
Кольца, батуты, брусья, акробатическая дорожка. Александр Стадник с гордостью показывает новое немецкое оборудование, оно полностью соответствует международным стандартам. На таких снарядах выполняют упражнения спортсмены во время олимпийских игр.
Александр Стадник, старший тренер мужского отделения спортивной гимнастики, мастер спорта международного класса: «Наконец-то мы вернемся в свой зал, по сути, в наш дом, где мы изначально начинали заниматься. Очень большие проблемы с доступом к тренировкам испытывали многие дети, потому что нас в течение нескольких лет перебрасывали с одной точки на другую».
Александр Стадник, старший тренер мужского отделения спортивной гимнастики: «Все уже установлено так, как оно будет. В дополнение будет ковер, опорный прыжок. Зал немного маловат, конечно, по размерам, сейчас более крупные строят - с доступом двух ковров и больше снарядов соответственно идет, но для тренировочного процесса -оптимальный вариант».
Реконструкция проходила тяжело. Конструкцию здание пришлось усиливать. Заменили теплотрассу, электрику, вентиляцию и систему отопления. Вставили новые окна, для стен выбрали светлые тона – визуально зал стал больше. От гари не осталось ни следа, ни запаха.
Все основные работы подрядчик завершил еще до Нового года. Сейчас идет приемка. Специалисты заглядывают в каждый угол, ищут недостатки.
Евгений Климов, прораб ООО «Строй плюс»: «Были трудности с поставкой материалов, но в итоге их преодолели. Небольшие были задержки по оплате материалов, из-за этого сроки сдвинулись, но, однако, все вовремя сделали».
Владимир Слизовский, заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик»: «Как всегда, в работе комиссии есть замечания, но несущественного характера. Мы определились с генподрядчиков по видам замечаний и по срокам их устранения».
Остались считанные дни, и реконструкцию СДЮШОР №3 можно будет считать завершенной. Спортсмены вернутся в родные пенаты и смогут осваивать сложнейшие элементы в новом зале.
Евгений Климов прораб ООО «Строй плюс»: «Будут незначительные доработки: где-то подкрасить, где-то подбелить, подшпаклевать, но - не без этого, на любой стройке это есть».