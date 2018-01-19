Новости версия для печати Спортшкола №3 готовится к открытию В мае 2015 года в СДЮШОР №3 начался долгожданный капитальный ремонт. Только его последствия печальные – грубейшие нарушения в технике безопасности приводят к пожару: спортзал выгорел полностью, административные помещения удалось спасти, директор в реанимации, правоохранительные органы начинают проверку. Сейчас уже все позади. В восстановленной школе идет приемка.



Капитальный ремонт, пожар и полная реконструкция! В СДЮШОР на Герцена почти три года не проходили тренировки. Занятия в арендуемых помещениях не пошли на пользу спортивней гимнастике и акробатике. Многие ребята не выдержали и сошли с дистанции. Условия не позволяли оттачивать элементы в полную силу, но, даже несмотря на это, в школе есть призеры Всероссийских соревнований и Первенства России. По словам тренера, у всех уже чемоданное настроение.

Александр Стадник, старший тренер мужского отделения спортивной гимнастики, мастер спорта международного класса: «Наконец-то мы вернемся в свой зал, по сути, в наш дом, где мы изначально начинали заниматься. Очень большие проблемы с доступом к тренировкам испытывали многие дети, потому что нас в течение нескольких лет перебрасывали с одной точки на другую». Кольца, батуты, брусья, акробатическая дорожка. Александр Стадник с гордостью показывает новое немецкое оборудование, оно полностью соответствует международным стандартам. На таких снарядах выполняют упражнения спортсмены во время олимпийских игр.

Александр Стадник, старший тренер мужского отделения спортивной гимнастики: «Все уже установлено так, как оно будет. В дополнение будет ковер, опорный прыжок. Зал немного маловат, конечно, по размерам, сейчас более крупные строят - с доступом двух ковров и больше снарядов соответственно идет, но для тренировочного процесса -оптимальный вариант».

Реконструкция проходила тяжело. Конструкцию здание пришлось усиливать. Заменили теплотрассу, электрику, вентиляцию и систему отопления. Вставили новые окна, для стен выбрали светлые тона – визуально зал стал больше. От гари не осталось ни следа, ни запаха.

Евгений Климов, прораб ООО «Строй плюс»: «Были трудности с поставкой материалов, но в итоге их преодолели. Небольшие были задержки по оплате материалов, из-за этого сроки сдвинулись, но, однако, все вовремя сделали». Все основные работы подрядчик завершил еще до Нового года. Сейчас идет приемка. Специалисты заглядывают в каждый угол, ищут недостатки.

Владимир Слизовский, заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик»: «Как всегда, в работе комиссии есть замечания, но несущественного характера. Мы определились с генподрядчиков по видам замечаний и по срокам их устранения». Евгений Климов прораб ООО «Строй плюс»: «Будут незначительные доработки: где-то подкрасить, где-то подбелить, подшпаклевать, но - не без этого, на любой стройке это есть». Остались считанные дни, и реконструкцию СДЮШОР №3 можно будет считать завершенной. Спортсмены вернутся в родные пенаты и смогут осваивать сложнейшие элементы в новом зале.









Анна Вайсергисер

19 января 2018 года







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