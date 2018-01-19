Сегодня состоялся второй региональной этап Всероссийской олимпиады по физике

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Сегодня состоялся второй региональной этап Всероссийской олимпиады по физикеПришло время продемонстрировать практические знания и умения.
Второй тур Олимпиады - экспериментальный - пусть и считается одним из самых сложных, школьников не пугает. Участие в научных мероприятиях для юных физиков всегда праздник
Практически каждый год орловские школьники участвуют в следующем туре олимпиады, и показывают достойные результаты уже на Всероссийском уровне.
Светлана Островецкая, секретарь региональной олимпиады по физике: «Задания сложные. Они представляют собой не только задачу, но еще и эксперимент, который они должны придумать сами, провести его, сделать вывод и написать отчет. Отчет писать это самое сложное занятие, но ребята после второго тура уходят очень воодушевленные, довольные, потому что провели массу времени, работая с приборами по физике».
Результаты региональной олимпиады по физике - и теоретического и практического этапов - будут известны в начале февраля.