Новости версия для печати Сегодня состоялся второй региональной этап Всероссийской олимпиады по физике Пришло время продемонстрировать практические знания и умения.



Второй тур Олимпиады - экспериментальный - пусть и считается одним из самых сложных, школьников не пугает. Участие в научных мероприятиях для юных физиков всегда праздник

Светлана Островецкая, секретарь региональной олимпиады по физике: «Задания сложные. Они представляют собой не только задачу, но еще и эксперимент, который они должны придумать сами, провести его, сделать вывод и написать отчет. Отчет писать это самое сложное занятие, но ребята после второго тура уходят очень воодушевленные, довольные, потому что провели массу времени, работая с приборами по физике». Практически каждый год орловские школьники участвуют в следующем туре олимпиады, и показывают достойные результаты уже на Всероссийском уровне.



Результаты региональной олимпиады по физике - и теоретического и практического этапов - будут известны в начале февраля.









Юлия Опанасюк

19 января 2018 года







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