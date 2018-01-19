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Два учреждения здравоохранения Орловской области экспериментально вступили в проект «Бережливая поликлиника»

Это поликлиника для взрослых Мценской ЦРБ и детская поликлиника № 1 г Орла. В последней побывала наша съемочная группа и узнала, как отразится новшество на процессе лечения пациентов.

Проект «Бережливая поликлиника» призван экономить не столько средства, сколько силы, нервы и время врачей и пациентов. Оптимизацию начали с того, что отказались от очередей. Внедрили электронную запись, колл-центр и многоканальный телефон.
Анна Чеснокова, и.о. заведующей педиатрическим отделением филиала детской поликлиники № 1: «Очередь у нас не существует по той причине, что все пациенты записаны на определенное время. Им не нужно ждать, им не нужно контактировать с другими больными детками, и здоровым детям не нужно контактировать с больными, потому как они приходят в строго свое время».
В поликлинике еще не закончен ремонт, но уже закладываются условия оптимальной маршрутизации - не только пациентов по коридорам, но и врача в собственном кабинете, чтобы пациентам досталось больше их внимания и времени
Виталий Куклишин, врач-ортопед детской поликлиники № 1: «Кроме того, мы уже работаем по программе 5S, оптимизировали расположение в кабинетах, расположение мебели, просчитали маршруты врача в кабинете, разложили так, как это должно быть, все, что нужно врачу, полностью оснастили кабинет, как положено по протоколу, и в данный момент пропускная способность кабинетов увеличилась на 30%».
Также врачи экономят свои силы и время, применив новые шаблоны ведения медицинской документации.
Ирина Макавейчук, подростковый врач детской поликлиники № 1: «Сейчас мы работаем в основном с электронной формой документов. Мы обучаем наш персонал работе с такими формами документов, и в дальнейшем это реально снизит бумажную нагрузку на врачей».
С начала года в корне меняется и подход к диспансеризации детей. Они будут приходить на смотры не целыми классами, как раньше, а по одному по предварительной записи.
Светлана Крестова, главный врач детской поликлиники № 1: «У нас подготовлены поименные списки. Каждый ребенок записан электронно, и он будет подходить к своему времени на обследование ко всем врачам. Другими словами, к каждому ребенку будет применен индивидуальный подход в соответствии с возрастом, группой здоровья, наличием хронических заболеваний».
Основная нагрузка по внедрению постулатов «Бережливой поликлиники» легла на плечи молодых врачей. Их только за последний год на работу в поликлинику поступило 17. Причем из разных регионов страны. Часть их них специально прошла обучение новой программе на конференциях в Москве. По словам главы департамента здравоохранения, нововведение полезное и обязательно даст положительный результат.
Александр Лялюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы не только финансы бережем, мы бережем самих себя - и пациентов, и медицинских работников от ненужных им эмоций, от ненужных стрессов и от ненужных конфликтов в ходе исполнения ими своего медицинского долга». 





Елена Литинская
19 января 2018 года

 


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