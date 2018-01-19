Новости версия для печати «Книги писателей Орла на рубеже столетий» сегодня были представлены литературному сообществу региона Издание представил Александр Лысенко.



Книга вышла в орловском издательстве «Вешние воды» в 2017 году при финансовой поддержке правительства Орловской области и посвящена 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, сообщает информационный портал Орловской области.



Издание повествует о том, как в Орле с 1990 года стали вновь издавать книги в издательстве «Вешние воды», созданном самими писателями. Также автор показал интересные эпизоды писательской и культурной жизни Орла.





Орловское Информбюро

19 января 2018 года







На главную страницу





