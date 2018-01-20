Новости версия для печати Музей писателей-орловцев приглашает жителей и гостей города на традиционный праздник «Именины у Тургенева» Этим праздником, который состоится сегодня, 20 января, открывается череда мероприятий, посвященных юбилейному году Ивана Сергеевича Тургенева.



В программе вечера: отрывки из произведений И. С. Тургенева, пьесы русских и зарубежных композиторов XIX века, популярные романсы.



В празднике примут участие сотрудники музея, члены Тургеневского общества, орловские музыканты, жители и гости города.



По обычаю именины завершатся хоровым пением и подарками. Участники мероприятия получат тургеневские новогодние шары, расписанные вручную сотрудниками музея.



Праздник пройдет по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, 13. Начало мероприятия в 12.00.



Празднование 200-летия писателя состоится 8-10 ноября 2018 года, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

20 января 2018 года







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