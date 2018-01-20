Выходные – в русских традициях

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суббота
20.01.2018
20:47:26
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Выходные – в русских традицияхДни районов на центральной площади Орла теперь будут проходить по субботам и воскресеньям.
Территория у катка превратится в своеобразную ярмарку продуктов и ремесел. Сегодня и завтра свои изделия представят Колпнянский и Залегощенский район.
А субботний вечер орловцев приглашают провести на Большой Зимней вечерке. Сегодня в областном центре народного творчества (пер. Карачевский, 6) для орловцев приготовлена насыщенная и интересная развлекательная программа.
Организаторы обещают гостям незабываемый отдых в русских традициях: народные танцы, игры, святочные гадания и шуточные забавы, урок игры на гуслях, мастер-класс от народных умельцев и, конечно же, чаепитие с медом и выпечкой.
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