Новости версия для печати Сегодня в Свердловском районе откроют памятник Алексею Куракину Память государственного деятеля, землевладельца, увековечат в поселении, названном его именем – в селе Куракино.



Алексей Борисович Куракин – представитель старейшего княжеского рода. Сенатор, министр внутренних дел, генерал-прокурор, занимался вопросами здравоохранения, а одна из его инициатив, касающаяся процессуальных судебных норм, стала законом.



С именем Алексея Борисовича связано начало архитектурной истории села Преображенского, где работал архитектор Бакарев, он же проектировал и усадьбу в селе Куракино, что подтверждают документы, имеющиеся в фондах Орловского краеведческого музея. В экспозиции музея представлены портреты, акварели с видами Куракинской усадьбы, мебель. Последние годы жизни князь провел в своей усадьбе, где и был похоронен в склепе Преображенской церкви.



Сегодня в селе состоится открытие памятника князю Куракину. На церемонии будет присутствовать врио губернатора Андрей Клычков. Также во время рабочей поездки он посетит памятник советским воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, и встретится с активом района.





Мария Семак

20 января 2018 года







На главную страницу





