Новости версия для печати В Перинатальном центре НКМЦ им. Круглой на поток поставлены сложнейшие операции, показанные при врастании плаценты у беременных Это хирургическое вмешательство, которое практикуют в далеко не каждом регионе нашей страны. При этом недавно наши врачи столкнулись с уникальной ситуацией, которая незнакома даже родоначальнику методики в России.



Плацента это орган, который обеспечивает кровоснабжение и питание ребенка в утробе матери. Ее врастание в рубец - это осложнение, которое встречается, как правило, при повторной беременности после кесарева сечения.

Алексей Голубенко, зав. отделением гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Пациентки с врастанием плаценты всегда были в практике акушерства и гинекологии. Старшие коллеги нам рассказывали о случаях фатальных кровотечений, которые им приходилось видеть в своей практике 15-20-25 лет назад. Эти женщины очень редко выживали от этих кровотечений потому, что это очень серьезные осложнения». Однако такие осложнения раньше встречались редко, ведь куда меньше выполнялось кесаревых сечений. Женщины рожали самостоятельно. За последние годы число патологий выросло в десятки и даже сотни раз. Однако и хирурги Перинатального центра научились спасать жизни женщинам. С успехом выполнено уже более 20 операций.

Алексей Голубенко, зав. отделением гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Мы освоили, внедрили и активно используем практику донного кесарева сечения, когда разрез на матке производится вне вросшей плаценты. Это позволяет бескровно извлекать ребенка живого, и потом мы уже проводим основной этап операции, который может быть с удалением матки или с метропластикой». Опыт орловских хирургов был представлен на Всероссийском форуме «Мать и дитя» в Москве и на форуме «Репродуктивный потенциал России» в Сочи, и одобрен медицинским сообществом.

Алексей Голубенко, зав. отделением гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им. Круглой : «На сегодняшний день, наверное, мы владеем и органосохраняющим лечением, когда все-таки с использованием специальных хирургических методик, таких как перевязка внутренних подвздошных артерий, использование технологий кровесбережения, мы можем иссечь эту плаценту и сделать метропластику, с тем чтобы пациентка могла иметь следующую беременность и выносить ее». Недавно Алексей Голубенко столкнулся с уникальным для этого метода случаем, с которым не встречался даже родоначальник метода в России Марк Курцер.

Алексей Голубенко, зав. отделением гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Академик Курцер всегда читает лекции и говорит: «Вы знаете, мне рассказывали, что бывают врастания без рубца, я не видел, у нас опыт под 200 операций – я не видел». А мы видели, оперировали, у нас гистологически доказаный опыт. Более того, у нашей пациентки – двойня, и у нее две плаценты, одна у нее вросла, а вторая нет». Эта ситуация произошла с Инной Дарининой. Свою уникальность она не особенно осознает. Приходит в себя после операции. Однако, уникальность случая это второй аспект. Малыши и их мама живы и здоровы – это главное.





Елена Литинская

21 января 2018 года







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