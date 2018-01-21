Новости версия для печати Орловская филармония: концерт Светланы Золотухиной пройдет в другой день Администрация Орловской государственной филармонии извещает о переносе даты концерта Светланы Золотухиной (сопрано, г. Орёл) с 23 января на 30 января.



30 января в зале филармонии пройдёт вечер камерной вокальной музыки «Веленью Божьему, о муза, будь послушна…». Поёт Светлана Золотухина (сопрано, г. Орел), партия фортепиано - Валентина Марушкина (г. Орел).



В программе: П. Чайковский, А. Дворжак, Й. Брамс, Дж. Пучинни, Э. Григ, Н. Римский-Корсаков, К. Метнер, В. Гаврилин, Г. Свиридов.



Начало концерта: 18.30. Билеты, приобретенные на концерт 23 января, действительны.

Справки по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60 (касса).





Орловское Информбюро

21 января 2018 года







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