Орловская филармония: концерт Светланы Золотухиной пройдет в другой день

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воскресенье
21.01.2018
20:58:57
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Орловская филармония: концерт Светланы Золотухиной пройдет в другой деньАдминистрация Орловской государственной филармонии извещает о переносе даты концерта Светланы Золотухиной (сопрано, г. Орёл) с 23 января на 30 января.
30 января в зале филармонии пройдёт вечер камерной вокальной музыки «Веленью Божьему, о муза, будь послушна…». Поёт Светлана Золотухина (сопрано, г. Орел), партия фортепиано - Валентина Марушкина (г. Орел).
В программе: П. Чайковский, А. Дворжак, Й. Брамс, Дж. Пучинни, Э. Григ, Н. Римский-Корсаков, К. Метнер, В. Гаврилин, Г. Свиридов.
Начало концерта: 18.30. Билеты, приобретенные на концерт 23 января, действительны.
Справки по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60 (касса).
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