Новости версия для печати В январе 2018 года исполняется пять лет с момента первого выезда Мобильной поликлиники НКМЦ им. Круглой За это время передвижной медицинский комплекс побывал практически во всех районах орловской области и не по одному разу, а в 2015 году даже поработал в Крыму.



Сегодня в составе мобильной поликлиники 10 врачей узких специалистов и диагностические службы. Только за последний год ими обследовано 50 тысяч маленьких пациентов.

Петр Минаков, заведующий амбулаторно-поликлинической службой НКМЦ им. Круглой: «Мы очень активно работаем в рамках диспансеризации детей-сирот, социально значимых программ нашей области, в диспансеризации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас расширяются объемы профилактических осмотров детского населения». Участвует мобильная поликлиника и в научной работе. В рамках проектов университетской клиники силами передвижного комплекса проводится масштабное исследование параметров детского здоровья. Консультации специалистов в районах области востребованы, поэтому и частота и география поездок в будущем будет увеличиваться.





Елена Литинская

21 января 2018 года







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