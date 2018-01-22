Новости версия для печати 24 января орловцы останутся без воды В связи с производством плановых работ по замене участка водовода по адресу ул. Комсомольская, 360, 24 января с 9.00 до 20.00 будет прекращено водоснабжение следующих абонентов:



- ул. Кромская, 2, 5, 7;



- ул. Комсомольская, 279, 291, 354, 356, 358, 360, 368, 372, 374, 376, 378, 382, 384, 386, 394, 396, 398, 400, 404, 406.



Для жителей указанных домов будет организован подвоз воды. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 43-26-89.

Предприятие «Орелводоканал» приносит извинение за причиненные неудобства.





Орловское Информбюро

22 января 2018 года







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