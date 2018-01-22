Новости версия для печати 10 февраля в Орле пройдет открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» В этот день на лыжных трассах урочища «Медведевский лес» наряду с любителями на старт традиционно выйдут спортсмены-профессионалы, ветераны спорта.



В программе соревнований: дистанции 1 км, 3 км, 5 км и 10 км.



В лыжной гонке предполагается участие около двух тысяч жителей городов и районов Орловской области. Среди них - студенты ссузов и вузов, учащиеся общеобразовательных школ, трудовые коллективы и любители лыжного спорта.



Победителей «Лыжни России» ждут дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.



Комиссия по допуску участников будет работать в СШОР №10 с 5 по 8 февраля с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Орёл, ул. Маринченко, 9-б, 3 этаж. Тел./факс (486-2) 33-56-24, e-mail: orelsd10@mail.ru



Также пройти комиссию можно будет 10 февраля с 9.00 до 10.00 в спортивном зале Орловского технологического техникума №7 по адресу: г. Орёл, ул. Раздольная, 100.



Подробную информацию можно будет узнать на сайте СШОР №10: www.orelsdushor10.ru, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

22 января 2018 года







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